«التحالف الدولي»: لا زيادة لقواتنا وقواعدنا بسوريا

ريف الحسكة (وكالات)

أكد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، أن مهمته في شمال شرقي سوريا لم تتغير. وأوضح متحدث باسم التحالف أنه «يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتحقيق هزيمة داعش».

وأوضح أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية، بشكل منتظم، بهدف إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا، ودعم وتعزيز القواعد. وشدد على أنه لم تتم زيادة حجم قوات التحالف في شمال شرقي سوريا، أو عدد قواعده.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أمس الأول، بأن التحالف الدولي يواصل «إرسال مزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة، ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا-تركيا-العراق».

وأضاف المرصد: «توجهت شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأميركية في منطقة المالكية (ديريك) عند الحدود التركية، وذلك ضمن تحضيراتها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عين ديوار بريف الحسكة»، وتزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات وطائرتي هليكوبتر في المنطقة المُراد إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي بها في قرية عين ديوار.

وكان المرصد أشار في 14 فبراير إلى أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث «العراق - سوريا - تركيا» في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.