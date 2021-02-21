قائد بعثة «الناتو»: وجودنا في العراق بطلب الحكومة

هدى جاسم (بغداد)

أكد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق، بيير أولسن، أن «وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية»، مبيناً أن «بعثة (الناتو) تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف».

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال استقبال أولسن، أن العراق يعمل على الاستفادة من خبرات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي. ولفت الأعرجي إلى حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي، منوّهاً بأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة.

واعتبر أن «العراق ليس جزءاً من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل»، موضحاً أن بغداد ستعمل على الاستفادة من خبرات (الناتو)».

وكان أمين عام حلف «الناتو» ينس ستولتنبرج، أكد أن وزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف قرروا رفع عديد قوات المهمات التدريبية في العراق إلى أربعة آلاف عسكري.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع الحلف، الأسبوع الماضي: «قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب، وضمان عدم عودة تنظيم داعش»، وسيرتفع عديد مهمتنا تدريجياً من 500 إلى أربعة آلاف شخص.