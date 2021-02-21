مقتل 7 بتحطم طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري

أبوجا (رويترز)

أفاد سلاح الجو النيجيري، في بيان، أن طائرة تابعة له تحطمت قرب مطار أبوجا، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة أفراد أمس. وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا: إن طائرة ركاب صغيرة تابعة للجيش النيجيري تحطمت لدى اقترابها من مدرج مطار أبوجا نتيجة عطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على «تويتر»: «تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 للتو قرب مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى مدينة مينا». وتقع «مينا» على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا. وقال شاهد عيان: إن عشرات من العسكريين ومسؤولي المطار كانوا في منطقة تغطيها الأشجار قرب المطار، حيث تناثر الحطام. ولا توجد أي إشارة على وجود مصابين.