ألمانيا تحذر مع تزايد الإصابات بـ«كورونا»



حض وزير الصحة الألماني ينس شبان، الأحد، على «الحذر» مع تزايد عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» في البلاد، فيما تستعد المدارس لإعادة فتح أبوابها.

وقال شبان لشبكة «إي آر دي» الألمانية «الفيروس لا يسّهل الأمور علينا».

وأضاف «نرى أن الأرقام ترتفع مجدداً. هذا أمر مزعج، ويثير مجدداً بعض عدم اليقين. لذلك يجب أن يستمر الحذر وإجراء الفحوص والتلقيح في توجيه مسارنا».

دخلت ألمانيا في إغلاق جزئي منذ نوفمبر، ونجحت في خفض معدل الإصابات في الأسابيع الماضية.

لكن الأرقام بدأت بعد ذلك في الاستقرار، بل زادت بعض الشيء في الأيام الماضية وهو اتجاه ينسب إلى الانتشار السريع للنسخة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وهي أكثر عدوى.

ويحذر الخبراء من أن ألمانيا قد تكون على أبواب موجة ثالثة من انتشار الفيروس، رغم أن المقاطعات الـ16 في البلاد بدأت تخفف بعض القيود.

واعتباراً من الاثنين، ستعيد المدارس والحضانات فتح أبوابها في 10 مقاطعات ألمانية.

وتعتزم العديد من المدارس أن تحد من حجم الحضور في الصفوف إلى جانب احتياطات أخرى مثل وضع الكمامات وتهوئة الغرف، لكن منتقدي هذا القرار يتساءلون عما إذا كان التوقيت مناسباً لإعادة فتح هذه المؤسسات.

وسجلت ألمانيا، اليوم الأحد، 7676 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي منذ بدء الوباء إلى أكثر من 2.3 مليون حالة.

وتوفي أكثر من 67 ألف شخص من الفيروس بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.



