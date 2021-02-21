سنغافورة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت سنغافورة 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، جميعها قادمة من الخارج، وتم وضعها في عزل منزلي، لدى وصولها، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 59 ألفاً و869.

وقالت وزارة الصحة، إنه ليس هناك أي حالات إصابة جديدة، تم انتقالها محلياً.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الحالات الجديدة هذه الليلة.

وسجلت سنغافورة 29 حالة وفاة بسبب مضاعفات ناجمة عن الفيروس، بينما 15 من المرضى المصابين بالفيروس، توفوا لأسباب أخرى.