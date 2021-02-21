إيران تسجل 74 وفاة و 7931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 74 حالة وفاة و 7931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 574 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 59 ألف و 483 حالة.



