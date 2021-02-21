إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 4.12 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 12ر4 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 120 ألفا و593. وتعافى من المرض 11 ألفا و293 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت بريطانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.