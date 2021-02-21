باكستان: 1329 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و601 حالة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1329 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 571 ألفا و174 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.



