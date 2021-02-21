إصابات كورونا في الهند تقترب من 11 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 14 ألفا و 264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الحالات من 11 مليون حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و 991 ألفا و 651 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 90 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 156 ألفا و 302 حالة.