جونسون: سنطعم كل البالغين بجرعة أولى من لقاح كورونا بنهاية يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.

ونبه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي مضيفا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة.