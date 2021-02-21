بايدن يعلن حالة كوارث كبرى‭ ‬في تكساس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة كوارث كبرى في تكساس بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصا على الأقل وتسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص في المياه.

واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة للعيش أياما في غياب التيار الكهربائي وما زال قرابة نصف سكان الولاية يعانون من انقطاع إمدادات المياه.

وقالت لينا هيدالجو أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن إن السلطات سجلت وفاة عشرة من السكان بانخفاض في درجة حرارة الجسم.

ويتيح الإجراء الذي اتخذه بايدن تمويلا اتحاديا للأفراد في مختلف أنحاء الولاية بما في ذلك مساعدات للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا مخفضة الفائدة.

ويبحث بايدن أيضا التوجه إلى تكساس لتفقد جهود السلطات الاتحادية لمواجهة أول أزمة نشأت منذ تقلده المنصب قبل شهر.