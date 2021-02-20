سلال غذائية لـ200 أسرة نازحة من مخيمات «صرواح»

صرواح (الاتحاد)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، مساعدات إيواء وأغذيو على 200 أسرة بمخيم «جو النسيم» للنازحين بمدينة مأرب، بعد نزوحها مؤخراً من مخيمات مديرية صرواح، عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل ميليشيا «الحوثي» الإرهابية خلال الأيام الماضية. ومن جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، أن ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها، من أجل إجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بأنفسهم، وخلق مآسي إنسانية للمتاجرة بها محلياً ودولياً، إلى جانب نهب ممتلكات النازحين الذين يخلفونها عند النزوح.