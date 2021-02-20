الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: «إن الكاظمي أجرى صباح أمس جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة بغداد، وتتضمن أعمال إكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، التي تتزامن مع إجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تأثير الأعمال على السير في الأيام الطبيعية».

وأوضح البيان أن الكاظمي أجرى، بمرافقة أمين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، ووجه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن «الكاظمي التقى خلال جولته التفقدية، بعدد من الضباط وعناصر القوات الأمنية، وأثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الأمنية التي تعمل على تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات».

إلى ذلك، أكد إسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي، أمس، أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر على زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، إلى العراق المقررة في الشهر المقبل.

وقال الحديدي: «تفشي كورونا وتشديد إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق»، لافتاً إلى أنه «لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل»، مضيفاً: «إن إجراءات الاستقبال والاستعداد للزيارة مستمرة».