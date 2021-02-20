مساعٍ لإطلاق سراح تلاميذ مخطوفين في نيجيريا

كانو (أ ف ب)

تعمل السلطات النيجيرية على بذل جهود لتأمين إطلاق سراح أكثر من 40 شخصاً خطفوا من مدرسة في غرب البلاد، من بينها إرسال إمام للقاء الخاطفين في غابة، حسبما أفاد مسؤول محلي. وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر، في أحدث عملية اختطاف جماعي في نيجيريا، حيث كثّفت عصابات «قطاع الطرق» الإجرامية هجماتها.

ودهم رجال مدججون بالسلاح يرتدون زياً عسكرياً المعهد الحكومي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل طالب واقتياد 42 شخصاً هم 27 تلميذاً مع ثلاثة معلمين و12 من أفراد عائلات المعلمين إلى غابة قريبة. وقال محمد ساني إدريس، مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية: «إنّ المحادثات جارية مع الخاطفين، وهناك استراتيجيات متعددة جارية».

وأوضح أنّ الخاطفين لم يطلبوا فدية، وأنّ السلطات لن تدفع شيئاً لتحرير الضحايا. وأمر الرئيس محمد بخاري قوات الأمن بإطلاق عملية إنقاذ للتلاميذ، فيما أعلن الجيش والشرطة أنهم يتعقبون الجناة. وسمحت السلطات المحلية لرجل دين، يُدعى أحمد غومي، بلقاء أعضاء العصابة كجزء من جهودهم لتأمين إطلاق سراحهم.