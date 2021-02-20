مقتل 5 في 3 انفجارات متتالية هزت كابول

كابول (وكالات)

ذكر مسؤولو أمن في أفغانستان أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، جراء ثلاثة انفجارات متتالية هزت أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول أمس.

وأصيب اثنان آخران في الانفجارات، الناجمة عن قنابل مغناطيسية، وكانت مربوطة في مركبات، حسبما أكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز.

وأضاف المسؤول: إن الضحايا كانوا مدنيين وأفراداً من قوات الأمن الأفغانية. وتابع فردوس: «يجرى التحقيق في الحوادث»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال، بشكل يومي، في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.