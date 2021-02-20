أكثر من مليونين و453 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و453 ألفاً و70 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم السبت.

وتأكدت إصابة أكثر من 110 ملايين و700 ألف شخص بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي منهم 67 مليوناً و895 ألفاً و900 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد فحوص الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 2471 وفاة والبرازيل (1308) والمكسيك (857).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 495 ألفا و804 وفيات من أصل 28 مليوناً وستة آلاف و95 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 244 ألفا و765 وفاة وعشرة ملايين و81 ألفاً و676 إصابة والمكسيك مع 178 ألفاً و965 وفاة (مليونان وثلاثون ألفاً و491 إصابة) والهند التي بلغ عدد الوفيات فيها 156 ألفا و212 (10,977,387 إصابة) وبريطانيا بـ119 ألفا و920 وفاة (أربعة ملايين و95 ألفا و269 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 189 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (181) والجمهورية التشيكية (178) والمملكة المتحدة (177) وإيطاليا (158).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ السبت 825,560 وفيات (36,320,809 إصابات) وأميركا اللاتينية والكاريبي 655,235 وفاة (20,592,107 إصابات) والولايات المتحدة وكندا 517,364 وفاة (28,845,704 إصابات).

وسجلت في آسيا 251 ألفا و204 وفيات (15 مليوناً و853 ألفاً و436 إصابة) والشرق الأوسط مئة وألفين و42 وفاة (خمسة ملايين و234 ألفا و958 إصابة) وإفريقيا مئة ألف و178 وفاة (ثلاثة ملايين و821 ألفاً و029 إصابة) وأوقيانيا 947 وفاة (31965 إصابة).



