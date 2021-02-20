تطعيم سكان أكثر من 100 دولة في العالم بـ200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 ت غ، اليوم السبت.

وتمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهّدت مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقرا. ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.