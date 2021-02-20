إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.78 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 78ر2 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس ارتفع إلى 95 ألفا و235 حتى صباح السبت الآن. وتعافى من المرض 3ر2 مليون مصاب.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.