قتلى في 3 انفجارات متتالية هزت كابول

أكد مسؤولو أمن أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، بعد ثلاثة انفجارات متتالية هزت أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول اليوم السبت.

وأصيب اثنان آخران في الانفجارات، الناجمة عن قنابل مغناطيسية، وكانت مربوطة في مركبات، طبقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز.

وأضاف المسؤول أن الضحايا كانوا مدنيين وأفرادا من قوات الأمن الأفغانية.

وتابع فردوس أنه يجرى التحقيق في الحوادث، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



