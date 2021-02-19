لبنان يسجل 2255 إصابة جديدة بـ«كورونا» و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 351048.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 51 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 4257.

والأحد الماضي، بدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» وتتضمن حوالي 28 ألفاً و500 لقاح.