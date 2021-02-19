الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قادمة إلى مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دمّرت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قادمة من محافظة صنعاء إلى مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت بدقة تحركات لتعزيزات الميليشيات على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، كانت في طريقها إلى جبهات «ماس والمخدرة».

وأسفر الاستهداف عن تدمير 4 عربات تابعة للميليشيات وعدة عيارات نارية، إضافة إلى مصرع وجرح عدد من العناصر التابعة لها.

وفي الضالع، شن الجيش اليمني أمس، هجوماً واسعاً من عدّة محاور على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في جبهة «مريس».

وقال مصدر عسكري: إن «قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية في القطاع الشرقي والشمالي والغربي لجبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات»، وأضاف المصدر «أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر في العتاد، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة».

ويأتي ذلك، بعد ساعات من هجوم خاطف شنّته قوات الجيش اليمني استهدف مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في قطاع «باب غلق» بمديرية «قعطبة» شمال الضالع، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وقالت مصادر ميدانية، إن وحدة المدفعية ردت على مصادر نيران حوثية بقصفٍ مركز أخمد محاولات الاعتداء الحوثية على مواقع القوات المشتركة في قطاع «باب غلق»، وأسفر القصف عن تحقيق إصابات كبيرة وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد استهداف مركز لمواقع العدوّ.

وأمس الأول، قتل وأصيب عددٌ من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، في عملية هجومية ناجحة بمحافظة نفذتها القوات المشتركة في قطاع «هجار - باب غلق»، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة، واصلت هندسة القوات المشتركة، لليوم الثاني على التوالي، نزع وتفكيك شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في حي سكني داخل المدينة قبل دحرها.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الفريق الهندسي يعمل بوتيرة عالية لنزع وتفكيك شبكة ألغام حوثية تم اكتشافها في مساحة واسعة تمتد من أطراف حي المنظر السكني إلى حرم المطار.

وأضاف أن الفريق الهندسي نزع وفكك 83 لغماً مضادة للدروع و13 عبوة ناسفة خلال 48 ساعة الماضية، ولا يزال العمل متواصلاً لمسح وتطهير كامل المساحة الملغومة.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته وتحققه هندسة القوات المشتركة لتطهير المناطق المحررة لا تزال حقول وشبكات ألغام الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تشكل كابوساً يؤرق أهالي الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون سقوط ضحايا من أبنائهم في الطرقات العامة ووسط الأحياء السكنية وفي مزارعهم والسواحل ومراكز الإنزال السمكي.