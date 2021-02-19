واشنطن تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية مع السعودية

الرياض (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين أميركا والسعودية، مشدداً على دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من الوزير أوستن.

وقالت إن الوزير أوستن جدد إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وأعرب أوستن عن الشكر لولي العهد السعودي على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

وذكرت «واس» أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.