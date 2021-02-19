فلسطين تسجل 859 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 859‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 139‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 194862 تعافى منهم 180879 وتوفي 2162.



