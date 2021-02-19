روسيا تقدم 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» لأفريقيا

قال المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، إن روسيا قدمت 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» للدول الإفريقية.

واقترحت روسيا حزمة تمويل لفريق العمل المعني بالحصول على اللقاحات في إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي، حيث ستمكن الجرعات الإضافية القارة من التطعيم المستهدف لـ 60 % من سكانها، حسبما قال الاتحاد الإفريقي في بيان.

كما حصل فريق العمل المعني بالحصول على اللقاحات في إفريقيا على 270 مليون جرعة من لقاحات استرازينيكا، وفايزر، وجونسون آند جونسون.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا جون نكينجاسونج إن جرعات لقاح «سبوتنيك في» ستكون متاحة اعتباراً من مايو.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان المركز أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في أنحاء إفريقيا سيبدأ الأسبوع المقبل، بدءاً بلقاح استرازينيكا في نحو 20 دولة.

وحتى الآن، لم تبدأ سوى سبع دول فقط في القارة التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تطلق زيمبابوي والسنغال حملات التطعيم الخاصة بهما قريباً.



