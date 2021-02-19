بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.1 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.1 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 119 ألفاً و614 حالة، وتعافى من المرض 11 ألفاً و160 شخصاً من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعاً.