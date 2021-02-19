فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.6 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3.6 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 83 ألفاً و542. وتعافى من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس 253 ألفاً و337 من المصابين، حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 56 أسبوعاً.