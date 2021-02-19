ارتفاع إصابات كورونا في الهند ومومباي تشدد القيود

سجلت الهند، اليوم الجمعة، أعلى زيادة في ثلاثة أسابيع في إصابات كوفيد-19 حيث رصدت 13193 حالة فيما تجول آلاف الحراس في مدينة مومباي التجارية لفرض الكمامات حيث تواجه المدينة موجة زيادة في الآونة الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 10.96 مليون وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 156 ألفاً.

وكانت 75 بالمئة من الإصابات الجديدة في الهند في ولاية كيرالا الجنوبية ومهاراشاترا التي تقع بها مومباي. وتسجل الولايتان بالفعل أعلى عدد من الإصابات.

ويقول خبراء صحة إن إعادة فتح المؤسسات التعليمية في كيرالا واستناف خدمات القطارات المحلية في مومباي قد تكون عوامل مساهمة في زيادة الإصابات.

وقالت السلطات في مومباي إنها بدأت توظيف حراس لفرض وضع الكمامات وإن حوالي 300 حارس سيتم نشرهم في شبكة السكك الحديدية من بين حوالي 5000.



