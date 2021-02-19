الصومال: اشتباكات في مقديشو على وقع التوتر السياسي

مقديشو (وكالات)

اندلعت معركة بالأسلحة النارية اليوم الجمعة، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.

ويأتي هذا بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.

وبين هذين الاشتباكين، نشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور وَرْسمي، مقطع فيديو له وهو يقود حشداً صغيراً من المتظاهرين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للتجمهر.

واتهم الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ أحمد قوات الحكومة بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل تجمع أمس الجمعة، بينما اتهم وزير الأمن الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة ببدء القتال. وإذا تحولت المنافسات السياسية إلى صراع مفتوح فمن شأن ذلك أن يثير غضب حلفاء الصومال ويصب في مصلحة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تشن هجمات على مدنيين في شرق أفريقيا.