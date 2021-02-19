كوريا الجنوبية تسجل 561 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 561 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 الفاً و128 حالة.

وشهدت البلاد أيضاً 6 حالات وفاة اضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1550، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعافى 617 شخصاً من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض وخرجوا من المستشفيات 76 ألفاً و513 حالة.