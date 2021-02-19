إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 10 ملايين حالة

تجاوزت البرازيل التي سجلت ثاني أعلى معدل عالمي بوفيات كوفيد-19 حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا الخميس، وسط موجة ثانية تجتاح البلاد.

وأصبحت البرازيل الدولة الثالثة التي تصل الى هذا المعدل القاتم بعد الولايات المتحدة والهند، مع تسجيل أكثر من 51.900 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لبيانات رسمية.

وخلال اليوم نفسه توفي أيضاً 1.367 شخصا بالمرض، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى أكثر من 243.400.