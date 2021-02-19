مصر تسجل 656 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و51 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 409 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 136 ألفاً و490 حالة حتى مساء الخميس، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 176 ألفاً و 333 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10201 وفاة.