استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا

القاهرة (وكالات)

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أشرف نوير، أن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مصر قد بدأت أمس الخميس، انطلاقاً من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار برج العرب. ويعد استئناف الرحلات بين مصر وليبيا هو الأول بعد انقطاع دام أكثر من عام.