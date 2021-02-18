محكمة لبنانية تستبعد قاضياً من التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

استبعدت محكمة لبنانية أمس، القاضي فادي صوان المشرف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في خطوة ستؤدي على الأرجح لمزيد من التأخير في التحقيق الذي يواجه معارضة سياسية شرسة.

وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من 6 أشهر على انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة مما أدى لمقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

ووجه صوان اتهامات في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، وأدى لتفاقم الضغوط على بلد يكابد أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

لكن المسؤولين تجاهلوا صوان عندما سعى لاستجوابهم قبل أن يقرر ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم رسميا واتهموه بتجاوز سلطاته.

كما واجه صوان انتقادات من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

جاء قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر. واستشهدت نسخة من قرار المحكمة «بارتياب مشروع» في حيادية صوان لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.

وقال وليام نون وهو شقيق رجل إطفاء لقي حتفه في الانفجار «لما بلش القاضي يدق فيهن شالوا دغري»، وأضاف «أكيد في زعل وغضب جواتنا، منعرف اديش في ضغوطات سياسية وحزبية، بس نحن مش رح نوصل لمطرح ننهزم».

وقالت منظمات حقوقية إن استبعاد القاضي بناء على شكوى من سياسيين «إهانة للضحايا».

وقالت الباحثة آية مجذوب «عدنا إلى المربع الأول، نحن بحاجة إلى إجابات ولبنان أظهر أنه غير قادر على تقديمها».

وقال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار: إن الأمر بات الآن في يد وزيرة العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.

ولم ترد الوزيرة على طلب التعليق.

وكانت اتهامات صوان هي الأولى من نوعها ضد كبار السياسيين بسبب الانفجار.

وقال ضحايا ومحامون إن القاضي أظهر الشجاعة في بلد لم يحاسب فيه سوى القليل من المسؤولين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنه مرتاح الضمير.

وقال خليل إنه لا علاقة له بالانفجار.

وتشرف وزارة المال التي كان وزيرها من 2014 إلى 2020 على الجمارك.

وكان زعيتر وزيرا للأشغال العامة في 2014 بعد وقت قصير من وصول السفينة التي تحمل النترات إلى المرفأ.