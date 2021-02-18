الجيش اليمني يعزز تقدمه في مأرب والجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل من دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية من عدّة مواقع استراتيجية غربي محافظة مأرب، فيما دك طيران تحالف دعم الشرعية أهدافاً نوعية للميليشيات.

وقالت مصادر محلية إن الجيش والقبائل بإسناد من طيران التحالف نفذوا التفافاً واسعاً في جبهة «المخدرة» تمكنوا على إثره من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية وسط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وأضافت المصادر أن الجيش والقبائل كسروا هجوماً آخر لميليشيات الحوثي في جبهة «المشجح»، وأوقعوا غالبية العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار تحت النيران.

وفي السياق، ذكر مصدر عسكري أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيات في منطقة «المخدرة»، إلى جانب 4 صواريخ باليستية كانت الميليشيات الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مارب، كما دمرت طائرات التحالف منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في مرتفعات «هيلان» كانت تستخدمها الميليشيات لقصف مواقع الجيش ومخيمات النازحين، كما دمرت بغارات أخرى تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة «المشجح».

وفي مأرب أيضاً، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش وبغارات التحالف في جبهة «المشجح».

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش كسروا هجوماً لميليشيات الحوثي في جبهة «المشجح»، وأوقعوا غالبية العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار، وأن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش دمرت ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي الجوف، تمكن الجيش اليمني أمس، من تحرير مواقع جديدة شرق مدينة «الحزم» عقب هجوم كبد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش شنّت هجوماً كاسحاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة شرق «بير المرازيق»، مؤكداً سقوط الكثير من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح خلال المعارك، مضيفاً أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها. وذكر المصدر أن الجيش اليمني أفشل خلال الأيام الماضية عدّة هجمات انتحارية شنتها الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال شرق الحزم، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الحديدة، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون أمس، على أيدي القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة للميليشيات في قطاعي شارع الخمسين والصالح داخل مدينة الحديدة، وقطاعي الدريهمي والتحيتا جنوب المحافظة، مؤكداً أن الضربات أخمدت تحركات مكثفة للميليشيات في القطاعات المشار إليها وكبدتها خسائر بشرية فادحة. يُشار إلى أن الميليشيات الإرهابية كثفت خلال الأيام القليلة الماضية تحركاتها داخل مدينة الحديدة ومختلف القطاعات في جبهة الساحل الغربي ولكن دون جدوى.



إسقاط مسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط».

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.