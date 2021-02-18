التشيك تطالب ألمانيا بتخفيف القيود الصارمة على الحدود

قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريتشك، اليوم الخميس، في مناشدة إلى نظيره الألماني هيكو ماس إنه حان الوقت لإعادة النظر في "الإجراءات الصارمة" المفروضة على طول الحدود الألمانية التشيكية بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال بيتريتشك في تغريدة بحسابه على موقع تويتر بعد مؤتمر عبر الفيديو "للأسف لا نتوقع أي تغيير جذري في المستقبل القريب".

وأعلنت برلين مؤخراً أن جمهورية التشيك منطقة عالية الخطورة للسلالات المتحورة لفيروس كورونا، وفرضت عمليات تفتيش جديدة صارمة على الحدود، مما تسبب في فوضى سفر على الطرق السريعة التشيكية في وقت سابق من الأسبوع.

وتطالب برلين من سائقي الشاحنات القادمين من جمهورية التشيك التسجيل عبر الإنترنت وتقديم شهادة بإجراء اختبار فيروس كورونا لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة لتجاوز حظر الدخول.

وقد ربطت ألمانيا تخفيف هذه الإجراءات بانخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك، وهو أمر لا يمكن تسجيله في الوقت الحالي، حسبما أقر بيتريتشك.

وتفرض جمهورية التشيك إجراءات بتفتيش الشاحنات التي تعبر البلاد في طريقها إلى ألمانيا.



