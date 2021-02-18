ماكرون يدعو إلى توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة



أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن تدعم الولايات المتحدة وأوروبا اقتراحه بتخصيص ما بين 4% إلى 5% من إمدادات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان النامية، حسبما نقلت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز» في مقابلة.

وقال ماكرون إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد الفكرة، وأضاف أن إعطاء الجرعات للدول الإفريقية لن يؤخر حملات التطعيم المحلية «يوماً واحداً»، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر ماكرون، الذي كان يتحدث قبل قمة مجموعة السبع التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غداً الجمعة، أنه سيضغط على شركات الأدوية لنقل التكنولوجيا إلى الخارج.

وأضاف أن تسارع عدم المساواة العالمية يمهد الطريق لـ «حرب التأثير على اللقاحات»، حيث تستخدم الصين وروسيا الجرعات لنشر نفوذهما.

وتحدث الزعيم الفرنسي علناً عن الحاجة إلى أن تكون اللقاحات منفعة عامة ودعا إلى التعاون العالمي في مكافحة «كوفيد- 19».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى زعماء أفارقة لمناقشة الوصول إلى التطعيم.



