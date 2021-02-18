تايوان تأمل في إبرام اتفاقية لشراء لقاحات «بيونتيك»

ذكر وزير الصحة التايواني تشين شيه-تشونج أن تايوان ترحب برغبة شركة بيونتيك الألمانية في استئناف المحادثات بشأن عقد لم يستكمل خاص بلقاحات «كوفيد-19».

وقال تشين في مؤتمر صحفي تلفزيوني: «نأمل أن ننتهي من الصفقة قريباً بعد أن أعربوا عن حسن نواياهم»، وأشاد بروح المساعدة التي أظهرتها ألمانيا خلال الجائحة.

وفي حوار إذاعي أمس الأربعاء، قال تشين إنه في ديسمبر كدنا أن نبرم اتفاقية لشراء خمسة ملايين جرعة من لقاحات «كوفيد-19» من بيونتيك، لكن تم تعليق المفاوضات فجأة.

وحتى اليوم الخميس، سجلت تايوان 940 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 77 عدوى محلية، وتسع وفيات على صلة بالفيروس. ويبلغ تعداد سكان تايوان 23.6 مليون نسمة.