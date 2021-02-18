أفغانستان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الخميس، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 1027 عينة تم اختبارها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

كما سجلت الوزارة 172 حالة تعاف من الفيروس، خلال نفس الفترة، دون تسجيل وفيات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 55 ألفاً و575 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2430 حالة، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 48 ألفاً و798.



