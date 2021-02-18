روسيا ترصد 13447 إصابة جديدة بكورونا و480 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 13447 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 1950 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى أربعة ملايين و125598.

وسجلت السلطات 480 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع عدد الوفيات الرسمي إلى 81926.