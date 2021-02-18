إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 3.57 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3.57 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 83 ألفاً و271 حالة. وتعافى حتى الآن 251 ألفاً و947 شخصا من المصابين من مرض "كوفيد19- "الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 55 أسبوعاً.