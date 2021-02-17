خطف عشرات التلاميذ في نيجيريا والرئيس يأمر بعملية إنقاذ

أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأربعاء، بالقيام بعملية لإنقاذ ما لا يقل عن 42 شخصاً بينهم 27 تلميذاً خطفوا إثر اقتحام مسلحين مدرسة داخلية، بعد شهرين من اختطاف 344 مراهقاً في منطقة مجاورة في حدث أثار ضجة عالمية.

وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر.

وقال محمد ساني إدريس مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية، إن "قطاع الطرق هاجموا المدرسة حوالي الساعة 2,00 فجر الأربعاء، وخطفوا 42 شخصاً".

وأضاف "عند وقوع الهجوم كان هناك 650 تلميذاً في المدرسة. واقتادوا معهم 27 تلميذاً مع ثلاثة معلمين. لقد قتل تلميذ. وخطف أيضاً 12 من أفراد عائلات المعلمين".

وأوضح "هذه آخر حصيلة بحوزتنا بعد إجراء عملية التحقق".

وكان مصدر أمني ومسؤول قالا في وقت سابق إن "مئات التلاميذ" خطفوا في هذا الهجوم.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان "القوات العسكرية والأمنية بإعادة كل المخطوفين سالمين وعلى الفور".

وكان مصدر أمني قال الأربعاء إن الجنود وبدعم جوي يبحثون عن الخاطفين والرهائن للقيام بعملية إنقاذ محتملة.

وأمر حاكم ولاية النيجر أبو بكر ساني بيلو بالإغلاق الفوري للمدارس الداخلية في أربع مقاطعات حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "إننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم. الهجمات على المدارس والتلاميذ أمر مشين ويجب إدانتها بأشد العبارات".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "الهجمات على المدارس وعمليات خطف الأطفال هي جرائم حرب" يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.



