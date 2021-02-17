المغرب يسجل 508 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 476 أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 479579 حالة.

كما تم تسجيل 13 وفاة وهو نفس العدد المسجل أمس ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا إلى 8517 حالة.

وزادت نسبة المتعافين إلى 96.2 في المائة، حيث تعافى 838 شخصاً ليصل مجموع حالات التعافي إلى 461466.