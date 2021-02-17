أمير الكويت يؤجل انعقاد جلسات مجلس الأمة

أفاد بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على «تويتر»، الأربعاء، بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من 18 فبراير.

وفي 24 يناير، أعاد الأمير تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة. وكان رئيس الوزراء يجري مشاورات مع النواب قبل القيام بذلك.