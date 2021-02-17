السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

استدعت الحكومة السودانية أمس، سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بغرض التشاور حول الحدود وسد النهضة، في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين، حسب ما أفاد مسؤول سوداني.

وقال منصور بولاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية: «استدعى السودان سفيره لدى أديس أبابا بغرض التشاور حول العلاقات بين البلدين». وأضاف بولاد أن «استدعاء السفير للتشاور هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين». وأشار إلى أن السفير السوداني سوف يعود إلى مقر عمله عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه.

وأتت خطوة السودان بعد زيادة حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة «الفشقة» الزراعية على حدود الدولتين.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما.

ومنطقة «الفشقة» التي تثير التوتر بين البلدين منذ سنوات تتاخم إقليم «تيجراي» الإثيوبي الذي يشهد قتالاً ومعارك ضد الحكومة المركزية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي، وأدى هذا القتال إلى فرار أكثر من 60 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.

وتزامن ارتفاع وتيرة التوتر مع خلافات بين البلدين، إضافة إلى مصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ويمثل بعض المخاطر بالنسبة للقاهرة والخرطوم.