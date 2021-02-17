«التعاون الخليجي» يؤكد مساندة اليمن في تعزيز أمنه واستقراره

الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم ومساندة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الحجرف استعرض في اتصال هاتفي أجراه أمس، مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، جدول أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية، والمقرر عقده في 20 مارس المقبل لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.