واشنطن: سياستنا تجاه «حزب الله» لن تتغير

واشنطن (وكالات)

قالت جيرالدين غريفيث، المتحدثة باسم «الخارجية» الأميركية: إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تغير موقفها وسياستها تجاه ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، مؤكدةً أنه سيظل «منظمة إرهابية». وأضافت غريفيث في حديث تلفزيوني، أن واشنطن تسعى للحد من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن. وتابعت: «ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب اللبناني». وقالت: «نواصل التشاور مع حلفائنا في أوروبا من أجل مساعدة لبنان».