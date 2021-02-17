«ثقافة الفجيرة» تعزز دورها الريادي في الإمارة

عززت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورها في الإمارة لنشر الثقافة والارتقاء بقطاع الإعلام في عام 2021 بمختلف البرامج ضمن أهدافها الاستراتيجية، وذلك بتوجيهات من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وقال فيصل جواد المدير، التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: تتمحور برامج الهيئة في الاستعداد لافتتاح المقر الجديد لدار راشد للنشر الذي يقع في برج الفجيرة لتجسيد اهتمام الهيئة بالكتاب والقراء، التي من المتوقع افتتاحها التجريبي خلال شهر فبراير الجاري، على أن تتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور.

وأضاف أنه: بسعي الهيئة إلى إنشاء دار لنشر ثقافة الأطفال بتوجيه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، حيث تعنى بتطوير قدرات الأطفال في مختلف المجالات الثقافية وتضم مكتبة للإصدارات خاصة بالطفل ومرسماً حراً وسينما ومسرحاً. وسيتمكن الأطفال من المشاركة بورش وأنشطة ثقافية تنمي مهاراتهم وإبداعاتهم.

وأكد جواد حرص الهيئة على تشجيع الشباب على الانخراط في القطاعات الأدبية والثقافية، لما تتمتع به هذه الفئة من طاقات متميزة، وتمكينهم في إبراز مواهبهم بشكل إيجابي، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تسخير إمكانياتهم بالشكل الصحيح.



