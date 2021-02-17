الكويت تسجل 1017 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 180505 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1019.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 139 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأضاف أنه تم تسجيل 819 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 168420 حالة.



