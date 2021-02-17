دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مجموعة العشرين إلى وضع «خطة عالمية للتلقيح» لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.
وقال إن «العالم بحاجة ماسة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة».