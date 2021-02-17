ماليزيا تسجل 2998 إصابة جديدة بـ«كورونا» و22 وفاة

سجلت ماليزيا 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 272 ألفاً و163 حالة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الماليزية اليوم.

كما سجلت البلاد في نفس فترة الـ24 ساعة، 22 حالة وفاة، مما يرفع حصيلة حالات الوفاة إلى 1005 حالات.

وتم تسجيل 5709 حالات شفاء، ليبلغ عدد المرضى الذين تعافوا 227 ألفاً و762 في مختلف أنحاء البلاد.

ومازال 231 مريضاً في وحدات العناية المركزة، و115 شخصاً يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.